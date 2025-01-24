Полицейские отогрели семью с детьми из сломавшейся под Волгоградом машины

Общество 24.01.2025 08:49
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24.01.2025 08:49
В Волгоградской области госавтоинспекторы пришли на помощь семье, попавшей в сложную дорожную ситуацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области лейтенанты полиции Александр Барсов и Евгений Шевцов выручили супружескую пару с маленькими детьми в возрасте 2 и 8 лет, чей автомобиль сломался ночью на трассе в Калачевском районе.
Выяснилось, что семья возвращалась домой в город Волжский из Крыма, но двигатель машины вышел из строя. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что салон машины не отапливался. Родителей и и детей дорожные полицейские пересадили в служебный транспорт и напоили горячим чаем.
Вскоре к месту происшествия подъехал знакомый семьи. Стражи правопорядка оказали содействие в безопасной эвакуации транспорта: они прикрепили поломанную машину тросом к автомобилю прибывшего на помощь мужчины и сопроводили водителей до населённого пункта.
Благополучно добравшись до дома, Анна Белошитская и Михаил Трошин поблагодарили полицейских за помощь и поддержку в непростой ситуации.
Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области
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