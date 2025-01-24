Общество

Полицейские отогрели семью с детьми из сломавшейся под Волгоградом машины

Общество 24.01.2025 08:49
0
24.01.2025 08:49




В Волгоградской области госавтоинспекторы пришли на помощь семье, попавшей в сложную дорожную ситуацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в  ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области лейтенанты полиции Александр Барсов и Евгений Шевцов выручили супружескую пару с маленькими детьми в возрасте 2 и 8 лет, чей автомобиль сломался ночью на трассе в Калачевском районе. 
Выяснилось, что семья возвращалась домой в город Волжский из Крыма, но двигатель машины вышел из строя. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что салон машины не отапливался. Родителей и и детей дорожные полицейские пересадили в служебный транспорт и напоили горячим чаем.
Вскоре к месту происшествия подъехал знакомый семьи. Стражи правопорядка оказали содействие в безопасной эвакуации транспорта: они прикрепили поломанную машину тросом к автомобилю прибывшего на помощь мужчины и сопроводили водителей до населённого пункта.
Благополучно добравшись до дома, Анна Белошитская и Михаил Трошин  поблагодарили полицейских за помощь и поддержку в непростой ситуации. 
Видео и фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.01.2025 11:32
Общество 24.01.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 11:10
Общество 24.01.2025 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.01.2025 09:17
Общество 24.01.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2025 08:35
Общество 24.01.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 22:23
Общество 23.01.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 21:35
Общество 23.01.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 21:19
Общество 23.01.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 21:12
Общество 23.01.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 20:09
Общество 23.01.2025 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 19:11
Общество 23.01.2025 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 19:06
Общество 23.01.2025 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 18:44
Общество 23.01.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 17:21
Общество 23.01.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 16:57
Общество 23.01.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2025 16:38
Общество 23.01.2025 16:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
Волгоградцы отдали мошенникам 2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
11:26
Прямые перелеты в Калининград из Волгограда стартуют в апрелеСмотреть фотографии
11:10
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыСмотреть фотографии
11:03
Бывший полицейский пропал в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде осудили управляющего, укравшего у двух компаний 19 млн рублейСмотреть фотографии
10:10
Главгосэкспертиза дала положительную оценку второму этапу обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
В больницах остаются 11 пострадавших в ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
09:27
Бастрыкин затребовал доклад по расследованию ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
09:17
В хуторе Волгоградской области простились с погибшим на СВО Романом КиселевымСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщину на ул. КузнецкойСмотреть фотографии
08:49
Полицейские отогрели семью с детьми из сломавшейся под Волгоградом машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
В Волгограде на продажу выставили павильоны закрывшегося рынка «Олимпия»Смотреть фотографии
08:01
Колбасное изобилие притормозило инфляцию в Волгоградской области до 8,72%Смотреть фотографии
07:04
В Волгоградской области задержали рыбака с сетями и 52 кг рыбыСмотреть фотографии
06:26
В МВД предложили упростить оформление пьяного водителяСмотреть фотографии
22:23
Новые данные о состоянии пострадавших в ДТП школьников озвучил Анатолий СебелевСмотреть фотографии
21:35
В волгоградском планетарии назвали дату настоящего парада планетСмотреть фотографии
21:19
Волгоградские волонтеры собрали 363 мешка с мазутом в Краснодарском краеСмотреть фотографии
21:12
Пособия для беременных студенток хотят увеличить в 10 разСмотреть фотографии
20:51
В Михайловке определили призеров турнира в честь победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
20:24
На юге Волгограда обрушилась советская остановка «Школа №115»Смотреть фотографии
20:09
«Работала до последнего»: в Волгограде скончалась директор школы №65 Надежда ШипиловаСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде 80-летняя женщина спустила на «бирже» почти 6 миллионовСмотреть фотографии
19:11
В ФАС нашли сомнительную причину безумного роста цен на картофельСмотреть фотографии
19:06
Благотворители осчастливили семью 4-летнего волгоградца с тяжелой болезньюСмотреть фотографии
18:44
В Урюпинске простятся с погибшим под Курском Антоном СарычевымСмотреть фотографии
17:54
МВД: смертельное ДТП со школьниками спровоцировал водитель ПАЗаСмотреть фотографии
17:35
В СУ СКР возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
17:29
Бочаров: в Волгоград перевезут школьника после ДТП с автобусомСмотреть фотографии
17:21
Россияне выступили за смертную казнь для мошенниковСмотреть фотографии
 