В волгоградском планетарии назвали дату настоящего парада планет





В волгоградском планетарии предложили не называть парадом планет астрономическое явление, которое волгоградцы В волгоградском планетарии предложили не называть парадом планет астрономическое явление, которое волгоградцы наблюдают в эти дни. Как рассказали ИА «Высота 102» специалисты, несмотря на то, что это событие вызвало огромный интерес у людей к наблюдению звездного неба, все-таки нынешнее явление нельзя считать парадом планет. ㅤ

- пояснили в планетарии.В январе можно увидеть следующие планеты:- Марс (в созвездии Близнецы),- Юпитер (в Тельце),- Уран (в Овне),- Нептун (в Рыбах),- Сатурн и Венера (в Водолее).При этом немаловажно и время наблюдения. В период после захода Солнца и до 21:00 ч. будут видны Венера, Сатурн и Нептун, позже они уйдут за горизонт. Уран останется на небе до 3-х ночи, а Юпитер и Марс пробудут на небе всю ночь, до рассвета.А вот 28 февраля к наблюдаемым планетам присоединится Меркурий. И это - ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно. Их расположение будет выглядеть уже следующим образом:- Марс (в Близнецах),- Юпитер (в Тельце),- Уран (в Овне),- Венера и Нептун (в Рыбах),- Меркурий и Сатурн (в Водолее).Однако увидеть все планеты одновременно будет довольно проблематично. После захода Солнца и до 19:00 ч. еще будут видны Сатурн, Меркурий и Нептун, но потом они зайдут за горизонт, следом за ними уйдет Венера, до 20:30. Уран будет наблюдаться до полуночи, затем исчезнет Юпитер до 1:30, а тем временем Марс будет виден почти всю ночь, до 4 утра.В настоящее время планеты, наблюдаемые без помощи телескопа, находятся на небе на большом расстоянии друг от друга, кроме Венеры и Сатурна. Их расположение нельзя назвать парадом. А вот событие 28 февраля уже можно считать настоящим «малым парадом планет», так как четыре планеты — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера — соберутся в узком секторе небе.Таким образом, шесть планет на вечернем небе можно будет наблюдать в течение ближайшего месяца при ясной погоде. 28 февраля к ним присоединится Меркурий, и это ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно.Специалисты планетария рекомендуют наблюдать за небом невооруженным глазом. Однако для этого нужна ясная погода. Во-вторых, высокая застройка может стать преградой и скрыть львиную долю планет. Поэтому рекомендуется по возможности подобные явления наблюдать за городом, где будет меньше помех.К тому же не все планеты на нашем небе видны невооруженным глазом. Такие планеты, как Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий (при ясной погоде в удачный момент) можно увидеть без специальных приборов, а вот Уран и Нептун обозначатся, если вооружиться подзорной трубой, а лучше — телескопом.Немаловажно и умение распознать на небе планету, подчеркнули в планетарии. Ведь и планеты, и звезды на небе выглядят как яркие точки. Отличить их просто: планеты не мерцают, а звезды - наоборот.