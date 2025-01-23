Общество

В волгоградском планетарии назвали дату настоящего парада планет

Общество 23.01.2025 21:35
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23.01.2025 21:35


В волгоградском планетарии предложили не называть парадом планет астрономическое явление, которое волгоградцы наблюдают в эти дни. Как рассказали ИА «Высота 102» специалисты, несмотря на то, что это событие вызвало огромный интерес у людей к наблюдению звездного неба, все-таки нынешнее явление нельзя считать парадом планет. ㅤ
- Парад планет – это астрономический термин, описывающий явление, когда несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца в узком секторе неба в 20-30 градусов. Если 5 или больше планет оказываются в узком секторе неба — это большой парад планет. Если собираются вместе 4 планеты – малый парад, - пояснили в планетарии.
В январе можно увидеть следующие планеты:
- Марс (в созвездии Близнецы),
- Юпитер (в Тельце),
- Уран (в Овне),
- Нептун (в Рыбах),
- Сатурн и Венера (в Водолее).
При этом немаловажно и время наблюдения. В период после захода Солнца и до 21:00  ч.  будут видны Венера, Сатурн и Нептун, позже они уйдут за горизонт. Уран останется на небе до 3-х ночи, а Юпитер и Марс пробудут на небе всю ночь, до рассвета.
А вот 28 февраля к наблюдаемым планетам присоединится Меркурий. И это - ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно. Их расположение будет выглядеть уже следующим образом:
- Марс (в Близнецах),
- Юпитер (в Тельце),
- Уран (в Овне),
- Венера и Нептун (в Рыбах),
- Меркурий и Сатурн (в Водолее).
Однако увидеть все планеты одновременно будет довольно проблематично. После захода Солнца и до 19:00 ч. еще будут видны Сатурн, Меркурий и Нептун, но потом они зайдут за горизонт, следом за ними уйдет Венера, до 20:30. Уран будет наблюдаться до полуночи, затем исчезнет Юпитер до 1:30, а тем временем Марс будет виден  почти всю ночь, до 4 утра.
В настоящее время планеты, наблюдаемые без помощи телескопа, находятся на небе на большом расстоянии друг от друга, кроме Венеры и Сатурна. Их расположение нельзя назвать парадом. А вот событие 28 февраля уже можно считать настоящим «малым парадом планет», так как четыре планеты — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера — соберутся в узком секторе небе.
Таким образом, шесть планет на вечернем небе можно будет наблюдать в течение ближайшего месяца при ясной погоде. 28 февраля к ним присоединится Меркурий, и это ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно.
Специалисты планетария рекомендуют наблюдать за небом невооруженным глазом. Однако для этого нужна ясная погода. Во-вторых, высокая застройка может стать преградой и скрыть львиную долю планет. Поэтому рекомендуется по возможности  подобные явления наблюдать за городом, где будет меньше помех.
К тому же не все планеты на нашем небе видны невооруженным глазом. Такие планеты, как Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий (при ясной погоде в удачный момент) можно увидеть без специальных приборов, а вот Уран и Нептун обозначатся, если  вооружиться подзорной трубой, а лучше — телескопом.
Немаловажно и умение распознать на небе планету, подчеркнули в планетарии. Ведь и планеты, и звезды на небе выглядят  как яркие точки. Отличить их просто: планеты не мерцают, а звезды - наоборот.
Фото из архива V102.RU

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