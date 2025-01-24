Волгоградцы отдали мошенникам 2 миллиарда рублей

Общество 24.01.2025 11:32
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24.01.2025 11:32
Вопросы предотвращения преступлений в интернете обсудили накануне в Волгоградской облдуме с участием депутатов, омбудсмена, представителей власти, банковского сектора, МФЦ, региональной гильдии риелторов и правоохранительных органов. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 2024 году на территории региона зарегистрировано свыше 14,3 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В общей структуре на долю таких преступлений приходится треть от общего числа. Причинённый жителям региона материальный ущерб превышает 2 миллиарда рублей.
Среди самых распространенных видов обмана остаются телефонные мошенничества, которые совершаются в основном по традиционной схеме – аферисты убеждают жителей переводить деньги на так называемый «безопасный счет». Злоумышленники также взламывают вход в Госуслуги или создают фейковый аккаунт в популярных соцсетях, или оформляют на жертв кредиты и микрозаймы.
Кроме постоянной разъяснительной работы с населением, принимаются и другие меры по дополнительной защите граждан от финансовых мошенников.
Так, уже работают механизмы по проверке подозрительные транзакций, приостановлении явно мошеннических операций между счетами физических лиц, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Обеспечен оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям, отметили в главке.
Участники круглого стола призвали активнее вовлекать в профилактическую работу по борьбе с киберпреступностью различные учреждения, организации, органы местной и государственной власти, юридических лиц и других представителей общества.
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