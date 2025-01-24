Россельхознадзор аннулировал в Волгоградской области производственный сертификат на 200 кг говядины, к качеству которой возникли вопросы, передает V102.RU. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, специалисты выявили нарушение ветеринарного законодательства на площадке индивидуального предпринимателя, расположенной в Волгоградской области.

- Установлено, что уполномоченным лицом на площадке предпринимателя оформлен производственный сертификат на 200 кг говядины без указания сырья, из которого была выработана продукция и без ветеринарно-санитарной экспертизы, что нарушает прослеживаемость продукции при производстве и может привести к выпуску в оборот некачественной продукции животного происхождения, - сообщили в ведомстве.

Нарушителю вынесено предупреждение.

Фото из архива V102.RU