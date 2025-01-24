Под Волгоградом открыли трогательный памятник супругам-озеленителям

Общество 24.01.2025 12:21
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24.01.2025 12:21
В Волжском появилась скульптурная композиция, посвященная супругам Зое и Вадиму Сапожниковым. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, он открылся в одноименном сквере.
Зоя и Вадим Сапожниковы – первые озеленители города. Благодаря им в голой степи, на месте которой были построены первые дома и парки, появился настоящий оазис, и сегодня Волжский остается одним из самых зеленых городов Волгоградской области. А высаженные энтузиастами деревья и кустарники до сих пор радуют горожан, создавая прохладу жарким летом.
Автором скульптуры является Николай Карпов, который постарался передать главный замысел своего произведения, показав, как союз единомышленников работал на благо города.
Одна ладонь принадлежит Зое Сапожниковой, она прикрывает росток сверху, защищая его от солнца. Вторая, мужская, – супруга Вадима Сапожникова, загораживает растение от ветра.
Фото Открытый Волжский VK.com
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