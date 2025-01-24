Общество

ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает повышать качество жизни сотрудников ГОКа

Общество 24.01.2025 13:51
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24.01.2025 13:51


На ЕвроХим-ВолгаКалии рассказали о росте социальных показателей – в 2024 году численность персонала Гремячинского горно-обогатительного комбината увеличилась на 21%. Вновь пришедших сотрудников предприятие обеспечивает жильем. Для этого комбинат строит социальные объекты комфорт-класса. Высокий уровень социальных гарантий отражается в демографии – каждый год в семьях сотрудников рождается порядка 120 детей.
Самые актуальные вопросы дальнейшего повышения качества жизни сотрудников обсудили генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев и жители районов «Восточный» и «Дубовая роща», построенных предприятием в городе Котельниково.
Стоит отметить, что в 2024 году ЕвроХим-ВолгаКалий много сделал для своих работников. Предприятие приняло активное участие в оснащении новых домов района «Дубовая роща» высокоскоростным интернетом, содействовало открытию филиала клиники «ПрофМед» в жилом районе «Восточный» – теперь сотрудники и их семьи могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь в шаговой близости от дома. Не только работники, но и жители города Котельниково высоко оценили открытие второй очереди парка «Аксайская Дубрава» в районе «Дубовая роща».

Поездки выходного дня, спортивные и культурно-досуговые мероприятия, медицинские услуги прямо на промплощадке, спортивные секции для детей сотрудников – ЕвроХим-ВолгаКалий одновременно с производственной реализует насыщенную социальную программу для повышения качества жизни своих работников.
Участники встречи запланировали новые мероприятия, касающиеся повышения качества коммунальных услуг и благоустройства придомовых территорий, ремонта дорог, модернизации спортивных и детских площадок. Жители подняли ряд вопросов, касающихся дальнейшего улучшения городской инфраструктуры. В частности, обсуждались установка дополнительных светофоров для повышения безопасности дорожного движения, сроки исполнения заявок по электрике и сантехническим работам, повышение качества уборки в подъездах и установка декроттуаров – металлических планок для очистки обуви на придомовых территориях. Все эти инициативы руководители предприятия приняли на проработку и дальнейшую реализацию.

– Мы не просто строим дома для наших работников, мы создаём сообщества, где коллеги становятся соседями, а соседи – друзьями, – подчеркнул генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. – Наши дома – это не только стены, но и атмосфера, которую мы создаем вместе. Ответственное и бережное отношение к месту, где мы живем – это залог комфортной и счастливой жизни для каждого из нас. Именно мы делаем наше предприятие и жилые районы примером единства и взаимопомощи, в котором мы не безразличны друг другу!
Фото и видео: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP5zRWTK3Q

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