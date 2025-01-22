Волгоградцев предупредили о мошенничествах с лайками





Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме с предложениями подработки на лайках в соцсетях. Как сообщили в МВД России, потенциальным соискателям обещают деньги за подписку страницы и написание комментариев.

Чтобы «активировать аккаунт» и получить доступ к подработке, мошенники просят перевести от 200 до 1000 рублей или установить специальное приложение, которое может содержать вредоносное программное обеспечение.

После получения денег «работодатель» исчезает. А те, кто дал доступ к своему смартфону, могут потерять доступ к своим банковским счетам и личным данным.