



1 января первым родившимся в Волгоградской области ребёнком стал мальчик весом 2,2 кг и ростом 48 сантиметров. Как сообщает ИА «Высота 102», малыш появился на свет в Волгограде в 01:30.

Как рассказали в региональном комитете здравоохранения, родители малыша – многодетная семья из Урюпинского района. Они решили назвать ребёнка Степаном.

Отметим, скорейшего возращения из волгоградского перинатального центра №2 малыша вместе с мамой дома ждут сестрёнки в возрасте 5 и 9 лет, а также 13-летний старший брат.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области