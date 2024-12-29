В оставшемся частично без воды поселке Горьковском устраняют аварию на сетях

Сегодня, 29 декабря, около 2000 жителей заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда остались без воды. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, вода пропала в частных домах на улицах Восточная, Басаргинская, Воронежская, Донская и Путейская.

В «Концессиях водоснабжения» сообщили, что на улице Восточная в настоящее ведется ремонт.