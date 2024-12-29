



В Волгограде сотрудники техонадзора ГАИ провели рейд по безопасности перевозок пассажиров. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в ходе проверок автобусов и маршруток, осуществляющих междугородние перевозки, были обнаружены и зафиксированы многочисленные нарушения, влияющие на безопасность перевозок пассажиров.

На нарушителей правил и должностных лиц составлены административные протоколы. Также сотрудники ГАИ проверили техническое состояние транспортных средств, транспортную дисциплину водителей, соблюдение режима труда и отдыха.

Кроме того, полицейские уделили внимание наличию и исправности ремней безопасности и аварийных выходов, а также благодаря специальному прибору - состоянию рулевого управления.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области