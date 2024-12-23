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Жители Волгограда могут оплатить услуги ЖКХ до новогодних праздников

Главное 23.12.2024 10:54
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23.12.2024 10:54


У жителей Волгограда осталось чуть меньше недели, чтобы расстаться с задолженностью за услуги ЖКХ до конца года и обеспечить себе спокойствие и хорошее настроение на предстоящие праздники. Как пояснили в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», долги за коммунальные услуги могут привести к неприятным последствиям, которые способны омрачить новогодние выходные.

– Мы поздравляем всех жителей Волгограда с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть предстоящие праздники принесут в каждый дом радость, тепло и уют! Подводя итоги 2024 года, мы с гордостью отмечаем высокую степень ответственности и дисциплины жителей нашего города в оплате коммунальных услуг. Особую благодарность мы выражаем жителям Дзержинского, Ворошиловского и Советского районов, показавшим лучшие результаты по своевременности платежей. Такое ответственное отношение – залог стабильной работы коммунальных служб и обеспечения комфортных условий жизни для всех горожан, – поблагодарили волгоградцев в организации.

К сожалению, по данным компании, не все жители Волгограда демонстрируют такую пунктуальность в оплате счетов. Тем не менее, наличие задолженности за коммунальные услуги – это не только финансовая проблема для поставщиков услуг, но и определенные сложности для самих должников.

В связи с этим волгоградцам напоминают о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Просроченная задолженность может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до судебных разбирательств и принудительного взыскания долга. Судебные приставы имеют право наложить арест на имущество, счета, а в некоторых случаях – ограничить выезд за пределы страны. Это означает, что запланированная поездка за границу, например, в тёплые края на зимние каникулы, может быть сорвана из-за неоплаченных коммунальных счетов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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