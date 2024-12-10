В Волгоградской области стоимость электроэнергии вырастет на 12,6%





10 декабря комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил увеличение тарифов на электроэнергию для потребителей. Как сообщает ИА «Высота 102», с 1 июля 2025 года стоимость кВт/ч возрастёт на 12,6%.

- Для горожан, пользующихся газовыми плитами, тариф на электроэнергию увеличится на 74 копейки: с 5,88 руб./кВт. ч до 6,62 руб./кВт. ч. Для жителей сельских населенных пунктов, а также тех, кто проживает в домах с электроплитами и электроотопителями, он вырастет на 52 копейки: с 4,12 руб./кВт.ч до 4,64 руб./кВт. Ч, - рассказали журналистам в пресс-службе КТР Волгоградской области.

Региональные власти подчёркивают, что запланированная индексация не превышает установленных правительством РФ лимитов, а тарифы по-прежнему социальные.

Также сегодня специалисты утвердили дифференцированный подход к тарифному регулированию стоимости кВт/ч. Для борьбы с нелегальной добычей криптовалюты принято решение об установлении двух новых тарифных сеток для частных потребителей, расходующих ежемесячно от 3901 до 6000 кВт/ч и свыше 6000 кВт/ч. Такие абоненты будут платить больше рядовых граждан.

Отметим, по данным комитета тарифного регулирования Волгоградской области, нововведение затронет менее 1% потребителей, расходующих на электроэнергию более 22 тыс. рублей в месяц.