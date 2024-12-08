



Вслед за острым обсуждением отмены ЕГЭ депутаты Госдумы задумались и о снижении нагрузки на современных школьников. Опираясь на жалобы родителей, парламентарии заявляют, что из-за невероятного объема информации и непосильного груза в виде домашнего задания дети испытывают проблемы со здоровьем, а также хроническую усталость и стресс. Как такое предложение оценивают опытные педагоги Волгоградской области, читайте в материале ИА «Высота 102».

День большинства нынешних школьников и впрямь расписан если не по минутам, то по часам. Занятия в школе, быстрый перекус, пробежка до спортзала или художественной школы, а после — попытка собрать мысли для выполнения домашнего задания. Впрочем, причиной серьёзных перегрузов в этом случае учителя называют не столько школьную программу, сколько амбиции современных родителей.

- Школьная программа разрабатывается и устанавливается Министерством просвещения. Она предполагает определенное количество часов при пяти- или шестидневке. Все эти нормы регламентируются СанПиНами, то есть официально вариант перегруза исключен, — рассказывает Заслуженный учитель России Ирина Лопатина. — Другое дело, что нередко в школах вводят дополнительные платные часы. И часов этих бывает немало, ведь на них учебное заведение зарабатывает деньги. Стоит сказать и о самих родителях, которые отдают своих детей в десять секций одновременно. Ребенок буквально разрывается на части, пытаясь поспеть везде и всюду и с горем пополам выкраивая время на домашнее задание.

В этом случае решение, казалось бы, лежит на поверхности — радикально изменить график ребенка, вычеркнув из него все лишние занятия. Однако «режим свободного художника» скрывает свои подводные камни, предупреждают педагоги.

- С одной стороны, у современных детей объективно очень большая нагрузка и в школе, и после уроков — кружки, секции (разумеется, кто занимается). За последние 75 лет количество знаний с точки зрения информационной единицы по большинству дисциплин выросло кратно. Это требует либо многих часов на усвоение информации, либо какого-то сокращения, — подтверждает директор волгоградского лицея № 5 Лариса Тропкина. — С другой стороны, мы говорим о том, что каждый ребенок должен быть занятым, чтобы у него н.е оставалось времени на плохие дела. И вот этот поиск баланса между необходимым и избыточным – сложная, но необходимая для решения задача.

Многие учителя соглашаются с тем, что современная школьная программа и впрямь напоминает дом с десятком различных надстроек.

- Перегрузка идет от постоянного желания что-то «втиснуть» в школьные программы. Мы увеличиваем и увеличиваем количество предметов. А за счет чего? Нужно, наконец, определиться с тем, какого выпускника мы хотим видеть на выходе. Что он должен знать, уметь делать, каким человеком должен быть – и все это, разумеется, не во вред его здоровью. Исходя из этого, надо составлять режим дня школьника. Также важно учитывать индивидуальные способности и возможности организма каждого ребенка. Не стоит отдавать на бокс школьника, который играет на скрипке. Или усаживать за фортепиано и шахматы подвижного мальчика, который быстро бегает. Надо прислушиваться к детям, но в то же время не идти у них на поводу, отдавая их всецело в «объятия» гаджетов. Словом, быстро разобраться в этом вопросе нельзя. Нужен вдумчивый, разборчивый, профессиональный подход к организации жизни ребенка. Нам действительно есть над чем подумать, и дело не только в сокращении уроков или отмене домашнего задания…

Грамотно выстроить расписание ребенка, настаивают школьные педагоги, родителям необходимо еще в начальных классах. По их мнению, именно от неумения построить свой день дети сталкиваются с проблемами при выполнении домашнего задания и в конечном счете корпеют над заданиями часами напролет.

- Большинство родителей ответственно относится к вопросам обучения. Они понимают, что, если дети приходят в школу подготовленными, занимаются каждый день, признают авторитет взрослого человека и учителя в частности, осознают, зачем вообще находятся в школе, то учиться им легко. Да, именно так. Никакого серьезного перегруза, на мой взгляд, не существует, - комментирует учитель начальных классов Алла Несерина. – В то же время мои коллеги наверняка согласятся с мнением о том, что многие дети слишком рано приходят в первый класс. Увы, не всегда взрослые прислушиваются к воспитателям детского сада, к психологам, которые советуют повременить со школой. Что получается в результате? У ребенка еще не уложились знания из детского сада, а значит, нет фундамента, на который будут накладываться знания начальной школы. Он часами сидит над заданиями - чаще всего просто сидит. Родители не спешат ему помогать, потому что хотят приучить к самостоятельности. Но, если не усвоена тема, её нужно разобрать вместе. Ребёнок не владеет навыками самообучения, сколько бы часов он не сидел над неизвестной вовремя не выученной задачей. Когда темы усвоены, тогда и сможет решать сам. А развивать самостоятельность надо, привлекая его к бытовым вопросам - приучать заправлять за собой кровать, мыть тарелку, доставать из холодильника хотя бы готовое блюдо. И корректировать время нахождения ребёнка с телефоном. То есть не ребёнок должен управлять взрослым, а родитель воспитывать в нем ответственность. Крайне важно и правильное распределение времени. На мой взгляд, весь первый класс родителям стоит наблюдать. Справляется ли первоклассник с нагрузкой, остается ли у него свободное время на что-то еще? Если остается, то можно выбирать секции, при этом правильно расставляя приоритеты. Что стоит во главе угла? Обучение, занятие вокалом или тренировка в зале? На мой взгляд, выбор должен быть очевиден.

На прошлой неделе первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила пересмотреть нагрузку в школах с учетом возрастных и физиологических особенностей детей. По мнению депутата, современная школьная программа ориентирована только лишь на академические достижения и не учитывает физическое и эмоциональное благополучие учеников. Яна Лантратова убеждена, что сокращение количества уроков никак не скажется на качестве полученных знаний и поможет детям проявить себя в других сферах.

Текст: Виктория Чумакова