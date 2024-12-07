Общество

В Волгоградской области ввели желтый уровень опасности из-за вьюги

Общество 07.12.2024 20:55
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07.12.2024 20:55


В некоторых районах Волгоградской области завтра, 8 декабря, ожидается сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Как сообщает V102.RU ссылкой на Гидрометцентр, желтый уровень опасности будет действовать до 21-00 ч. завтрашнего дня.
При этом, по данным Волгоградского ЦГМС, 8 декабря также на части территории региона ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах может образоваться гололедица.
В ночь на воскресенье прогнозируют заморозки до -9 градусов, а днем будет от 0 до -5.
В Волгограде ветер юго-восточного направления будет послабее – не более 13 метров в секунду.  Дневная температура ожидается  от -1 до -3.


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