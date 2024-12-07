В Волгоградской области ввели желтый уровень опасности из-за вьюги

В некоторых районах Волгоградской области завтра, 8 декабря, ожидается сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Как сообщает V102.RU ссылкой на Гидрометцентр, желтый уровень опасности будет действовать до 21-00 ч. завтрашнего дня.
При этом, по данным Волгоградского ЦГМС, 8 декабря также на части территории региона ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах может образоваться гололедица.
В ночь на воскресенье прогнозируют заморозки до -9 градусов, а днем будет от 0 до -5.
В Волгограде ветер юго-восточного направления будет послабее – не более 13 метров в секунду. Дневная температура ожидается от -1 до -3.