Общество

В Камышине простятся с волонтером СВО Мариной Савельевой

Общество 07.12.2024 17:18
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07.12.2024 17:18


Завтра, 8 декабря,  в Камышинском районе Волгоградской области простятся с Мариной Савельевой, известным волонтером, которая с первых дней СВО организовывала сбор гуманитарной помощи для бойцов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Наш Камышин».
Сердце этой мужественной женщины, любящей мамы и заботливой жены остановилось 5 декабря.
Сражаясь с тяжелой болезнью, она находила силы помогать другим – ее душевного тепла хватало на близких и малознакомых людей.
Простятся с Мариной Савельевой в храме св. Пророка Илии при воинской части, а похоронят ее в Петров Вале.
Фото «Наш Камышин» t.me

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