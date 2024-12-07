В Камышине простятся с волонтером СВО Мариной Савельевой

Завтра, 8 декабря, в Камышинском районе Волгоградской области простятся с Мариной Савельевой, известным волонтером, которая с первых дней СВО организовывала сбор гуманитарной помощи для бойцов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Наш Камышин».
Сердце этой мужественной женщины, любящей мамы и заботливой жены остановилось 5 декабря.
Сражаясь с тяжелой болезнью, она находила силы помогать другим – ее душевного тепла хватало на близких и малознакомых людей.
Простятся с Мариной Савельевой в храме св. Пророка Илии при воинской части, а похоронят ее в Петров Вале.
Фото «Наш Камышин» t.me