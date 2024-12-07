Схемы старые, но рабочие: как накануне Нового года мошенники обкрадывают покупателей





Предновогодний ажиотаж – золотое время для недремлющих мошенников. Понимая желание горожан как можно скорее и безболезненнее закрыть вопрос с подарками, аферисты мастерски гнут свою линию. Обещание грандиозных скидок, отсутствия очередей, бесплатной доставки – здесь, что называется, любой каприз. За ваши деньги. Как не попасть на уловки интернет-мошенников, расскажем в материале ИА «Высота102». Предновогодний ажиотаж – золотое время для недремлющих мошенников. Понимая желание горожан как можно скорее и безболезненнее закрыть вопрос с подарками, аферисты мастерски гнут свою линию. Обещание грандиозных скидок, отсутствия очередей, бесплатной доставки – здесь, что называется, любой каприз. За ваши деньги. Как не попасть на уловки интернет-мошенников, расскажем в материале ИА «Высота102».

Виктория Чумакова

Фото V102.RU



Помните шутки про фирменный «абибас»? Готовя обманки для спешащих покупателей, мошенники не изобретают велосипед и идут по уже знакомому пути. Всего одна лишняя буква в названии всем привычных сайтов, и вот вы становитесь потенциальной жертвой аферистов.подтверждает начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области Сергей Пименов. –Сайты-пустышки активно рекламируются в социальных сетях. Информацию о супервыгодном предложении, доступном, конечно же, только сегодня, вам могут прислать и на электронную почту.констатирует эксперт.Второе дно существует и у многих предложений на популярных сайтах продаж б/у вещей. В этом случае заинтересованного покупателя просят забронировать товар, оставив за него часть суммы. Эффекта ускорения горожанам придают подстегивающими фразами из разряда: «Это очень популярная вещь, и прямо сейчас ею интересуется еще несколько человек». Однако сразу после перевода средств мошенники, моментально отвечавшие на все вопросы, также стремительно пропадают с радаров.отмечает Сергей Пименов.Чтобы выбор подарков не обернулся сплошным разочарованием, сотрудники Банка России советуют соблюдать самые нехитрые правила. Пожалуй, главное из них – не доверять слишком низким ценам. Перед покупкой совсем не лишним будет заглянуть в профиль продавца – закрытые анонимные странички, созданные буквально накануне, станут еще одним тревожным звоночком.объясняет начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области.Уже привыкшие к косноязычным объявлениям на популярном китайском маркетплейсе, горожане рискуют не заметить орфографических ошибок. А ведь именно они станут дополнительным маячком – на связи с вами могут быть мошенники.- настаивает Сергей Пименов.В разгар предпраздничной суеты и спешки волгоградцам советуют внимательнее следить за своими деньгами. В дни, когда голова буквально кружится от многозадачности, риск встречи с аферистами повышается в разы. Итак, что стоит сделать перед новогодним шопингом:И, наконец, о самом печальном. Если руки мошенников все же дотянулись до ваших средств, срочно заблокируйте карту. Для этого необходимо позвонить в службу поддержки банка – его номер чаще всего пишут на обратной стороне карта.продолжает сотрудник Банка России.