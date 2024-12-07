Схемы старые, но рабочие: как накануне Нового года мошенники обкрадывают покупателей

- Создание фальшивых интернет-магазинов является одной из самых распространенных схем обмана, - подтверждает начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области Сергей Пименов. – Мошенники используют доступные в интернете шаблоны, копируют дизайны известных брендов. На сайте размещаются привлекательные фотографии товаров по заманчивым ценам, которые значительно ниже рыночных. Доменное имя также может быть похоже на название известного магазина или бренда. Отличие нередко заключается всего в одной букве. Это сходство помогает вызвать доверие у потенциальных покупателей.
Сайты-пустышки активно рекламируются в социальных сетях. Информацию о супервыгодном предложении, доступном, конечно же, только сегодня, вам могут прислать и на электронную почту.
- Все выглядит очень правдоподобно. Однако после оплаты покупатель часто оказывается и без товара, и без денег, - констатирует эксперт. – Еще одной популярной схемой обмана становится фишинг. Его главная цель – получить конфиденциальную информацию пользователя. Его логин, пароль, номер кредитной карты и другую личную информацию. Для этого мошенники создают поддельные электронные письма и сообщения с логотипами, цветовыми схемами и стилем оформления, чрезвычайно похожим на оригинальный. В письме, как правило, содержится ссылка на поддельный веб-сайт, который также выглядит, как официальный сайт компании. Переходя по ссылке и оставляя свои данные, пользователь отправляет их мошенникам. Вскоре они смогут использовать эти сведения для доступа к аккаунтам, кражи денег, совершении покупок или продажи данных на черном рынке.
Второе дно существует и у многих предложений на популярных сайтах продаж б/у вещей. В этом случае заинтересованного покупателя просят забронировать товар, оставив за него часть суммы. Эффекта ускорения горожанам придают подстегивающими фразами из разряда: «Это очень популярная вещь, и прямо сейчас ею интересуется еще несколько человек». Однако сразу после перевода средств мошенники, моментально отвечавшие на все вопросы, также стремительно пропадают с радаров.
- Еще одной ареной для мошенничества становятся социальные сети, - отмечает Сергей Пименов. – Здесь аферисты предлагают товары без возможности проверить их репутацию, что делает пользователей более уязвимыми. Кроме того, существует схема предоплаты за услуги, когда потенциальным покупателям предлагают различные услуги и требуют оплату заранее. Некоторые мошенники используют схему «плати позже», предлагая товары с возможностью отсрочки платежа, но на деле требуют предоплату или дополнительные комиссии.
Чтобы выбор подарков не обернулся сплошным разочарованием, сотрудники Банка России советуют соблюдать самые нехитрые правила. Пожалуй, главное из них – не доверять слишком низким ценам. Перед покупкой совсем не лишним будет заглянуть в профиль продавца – закрытые анонимные странички, созданные буквально накануне, станут еще одним тревожным звоночком.
- Немаловажную роль играет качество фотографий. Размытые кадры с водяными знаками могут указывать на то, что изображения попросту украли из других источников, -объясняет начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области. – Как покупателей, вас также должны насторожить нестандартные способы оплаты и излишняя спешка при оформлении заказа. Зачастую преступники профессионально играют на чувствах своих жертв, в том числе давя на жалость.
Уже привыкшие к косноязычным объявлениям на популярном китайском маркетплейсе, горожане рискуют не заметить орфографических ошибок. А ведь именно они станут дополнительным маячком – на связи с вами могут быть мошенники.
- При совершении покупки уточните о возможном возврате и гарантии. Если продавец не предлагает никаких условий защиты ваших прав как покупателя, это может означать, что он не заинтересован в честной сделке. Будьте осторожны с запросами на избыточную личную информацию: если продавец требует данные, которые не нужны для завершения сделки, это должно вызвать у вас подозрения. Доверяйте своим инстинктам, и, если что-то кажется подозрительным, возможно, стоит отказаться от сделки, - настаивает Сергей Пименов.
В разгар предпраздничной суеты и спешки волгоградцам советуют внимательнее следить за своими деньгами. В дни, когда голова буквально кружится от многозадачности, риск встречи с аферистами повышается в разы. Итак, что стоит сделать перед новогодним шопингом:
- пользоваться только личными гаджетами с установленными на них паролями. При утере телефона все установленные на него сервисы необходимо срочно отключить.
- установить антивирус на всех устройствах, включая телефоны.
- выбирать безопасные и проверенные сайты, не переходить по ссылкам из писем и смс-сообщений.
- использовать систему безопасных платежей, например, Visa Secure и Mir Accept. Они используют технологию 3D-Secure, которая обеспечивает дополнительную защиту при оплате покупок в интернете. Если онлайн-магазин поддерживает эту технологию, после ввода реквизитов карты он перенаправит вас на безопасную интернет-страницу банка. Для подтверждения покупки банк пришлет СМС с одноразовым паролем на номер мобильного телефона, привязанный к карте или счёту.
- завести отдельную карту для покупок с лимитированным количеством денег.
- последнее правило уже наверняка набило многим оскомину. И все же. Не сообщайте никому свою персональную информацию: номер карты, пин-код и три заветные цифры на обороте «пластика».
И, наконец, о самом печальном. Если руки мошенников все же дотянулись до ваших средств, срочно заблокируйте карту. Для этого необходимо позвонить в службу поддержки банка – его номер чаще всего пишут на обратной стороне карта.
- После блокировки карты обратитесь в банк для получения выписки по счету и подачи заявления о несогласии с совершенной операцией, - продолжает сотрудник Банка России. – Копию заявления с отметкой банка о его получении сохраните себе. Увы, если банк подтвердит, что вы нарушили правила использования карты и, к примеру, передали свои реквизиты незнакомцам, вернуть деньги уже не получится. Возврат средств в случае несанкционированных списаний регулируется Федеральным законом «О национальной платежной системе», однако он не распространяется на электронные кошельки и предоплаченные карты без персонализации. Кроме того, пострадавшим стоит обратиться в полицию. Чем быстрее вы напишете заявление, тем больше шансов будет у вас на успешное расследование и возврат денег.