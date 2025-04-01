В Волгограде пожарные потушили военный «Урал» на ул. Довженко





1 апреля в Красноармейском районе Волгограда очевидцы заметили столб белого дыма напротив жилого многоквартирного массива в районе Волго-Донского канала. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь на ул. Довженко оказался объят пламенем грузовой автомобиль «Урал».

– Моё внимание привлекли громкие звуки, я оглянулся и увидел объятую пламенем машину. Вскоре сюда подъехали экстренные службы, – рассказал журналистам один из очевидцев происшествия.

Пламя стало быстро распространяться по тенту машины и вскоре полностью охватило грузовое отделение. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.

- 1 апреля 2025 в 08:27 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Горел кузов автомобиля «Урал». Пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 08:40, - уточнили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: читатели ИА «Высота 102»