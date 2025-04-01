Общество 01.04.2025 11:08 Реклама
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01.04.2025 11:08 Реклама
С наступлением поливного сезона, стартующего 1 апреля, волгоградцам, использующим воду для орошения своих участков, важно помнить о передаче данных счетчиков для корректного начисления платы за потребленный ресурс. Постановление областного Комитета тарифного регулирования устанавливает период полива с 1 апреля по 1 октября.
Расчетный центр ИВЦ ЖКХ советует установить и ввести в эксплуатацию счетчики воды для корректного расчета объема на полив, исходя из фактического расхода. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» подчеркивает, что учет потребления по счетчику зачастую выгоднее, чем оплата по нормативу. При отсутствии прибора учета плата рассчитывается на основе нормативов, учитывающих площадь участка и норматив потребления (0,46 м³), умноженные на тариф холодной воды.
В случае изменения площади полива, данные необходимо отразить в лицевом счете, предоставив документы, подтверждающие право собственности и определяющие размер участка без построек, либо акт обмера площади построек, который можно получить, пригласив специалиста из «Концессий водоснабжения».
Оставить заявку на выполнения данных работ можно дистанционно: через личный кабинет на сайте ИВЦ ЖКХ. Там выберите электронную форму заявления под названием «Обмер земельного участка».
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691
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