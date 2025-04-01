



В Центральном районе Волгограда участок ул. Гоголя в границах от улицы Коммунистической до улицы Мира, где ранее располагался магазин «МАН», приведет в порядок МБУ «Волгоградзеленхоз». Муниципальное предприятие, сообщает ИА «Высота 102», объявило конкурс по отбору подрядчика – благоустройство обойдется в 3,8 млн рублей.

Напомним, после завершения работ по сносу торгового павильона неожиданно для местных жителей муниципалитет сразу же приступил и к демонтажу тротуарного покрытия в границах с улицей Коммунистической. Пешеходная зона, ведущая к железнодорожному вокзалу, стала непроходимой для горожан и гостей города.

Сегодня же мэрия все-таки пояснила причину временного неудобства для пешеходов – на участке планируется обновление тротуарной плитки и озеленение территории. Место планируют засадить декоративными деревьями и кустарниками, а также уложат рулонный газон. Общее количество новых зеленых насаждений составит порядка 100 единиц.

– В частности, запланирована высадка кленов высотой около 4 метров. Также здесь появятся сакура, спирея японская, барбарис и снежеягодник, из которых на благоустраиваемых зеленых зонах агрономы сформируют клумбы. Обновленное общественное пространство дополнит порядка 100 кв. м рулонного газона, - пояснили в мэрии.

В рамках обновления ул. Гоголя уложат порядка 2,5 тысяч квадратных метров тротуарной плитки.

Согласно документации, размещенной на сайте госзаказов, итоги аукциона, объявленного «Волгоградзеленхозом», должны подвести не позднее 8 апреля. А на укладку плитки и высадку деревьев подрядчику выделяют всего неделю с момента подписания контракта. Таким образом, преобразиться территория должна не позднее конца апреля – начала мая.