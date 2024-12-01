В Волгоградской области усилили охрану елок перед праздниками





В Волгоградской области в предновогодний период в лесах предпринимаются усиленные меры по предотвращению незаконной вырубки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона, в ежедневном мониторинге задействованы квадрокоптеры.

В области произрастает более 70 тысяч гектаров хвойных деревьев. Для патрулирования такого объема разработаны 925 маршрутов протяженностью более 55 тысяч километров. На них работают 390 лесных инспекторов.

- Для наблюдения за лесным фондом и профилактики правонарушений активно используются беспилотники. Сейчас на вооружении лесных инспекторов 6 квадрокоптеров, а в следующем году их количество увеличится, - добавили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В природоохранном ведомстве напоминают, что за незаконную рубку хвойных грозит как административная, так и уголовная ответственность. Штраф за нарушение составляет от 3 тысяч до 300 тысяч рублей, а при серьезном ущербе – штраф размером до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.