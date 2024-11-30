В России мусоровозам разрешат без опаски бороздить по дорогам





Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий применение штрафных санкций к мусоровозам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», специализированный транспорт будет освобождён от наказания за перегруз.

Мораторий необходим, чтобы снизить издержки региональных операторов, которые оказались завалены штрафами за превышение допустимой нагрузки на одну ось. По информации специалистов, проблема связана с внедрением современных машин, которые утрамбовывают мусор, поступающий в специальный отсек. В результате в автомобиле невозможно равномерно разделить нагрузку на оси.

Прошедшим первое чтение законом предусматривается запрет на выдачу таким машинам штрафных санкций до 1 января 2028 года.

Отметим, в настоящее время в России по правилам дорожного движения перегруз свыше 10% на одну ось грозит юрлицу штрафом от 250 до 400 тысяч рублей. Наказание было введено из-за рисков повреждения асфальтового полотна перегруженными грузовиками.