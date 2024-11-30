Общество

В России мусоровозам разрешат без опаски бороздить по дорогам

Общество 30.11.2024 12:11
0
30.11.2024 12:11


Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий применение штрафных санкций к мусоровозам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», специализированный транспорт будет освобождён от наказания за перегруз.

Мораторий необходим, чтобы снизить издержки региональных операторов, которые оказались завалены штрафами за превышение допустимой нагрузки на одну ось. По информации специалистов, проблема связана с внедрением современных машин, которые утрамбовывают мусор, поступающий в специальный отсек. В результате в автомобиле невозможно равномерно разделить нагрузку на оси.

Прошедшим первое чтение законом предусматривается запрет на выдачу таким машинам штрафных санкций до 1 января 2028 года.

Отметим, в настоящее время в России по правилам дорожного движения перегруз свыше 10% на одну ось грозит юрлицу штрафом от 250 до 400 тысяч рублей. Наказание было введено  из-за рисков повреждения асфальтового полотна перегруженными грузовиками.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.11.2024 14:09
Общество 30.11.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 11:01
Общество 30.11.2024 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 10:15
Общество 30.11.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 09:15
Общество 30.11.2024 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2024 08:58
Общество 30.11.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 21:45
Общество 29.11.2024 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 21:13
Общество 29.11.2024 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 20:09
Общество 29.11.2024 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 18:56
Общество 29.11.2024 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 18:34
Общество 29.11.2024 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 17:54
Общество 29.11.2024 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 17:10
Общество 29.11.2024 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 16:19
Общество 29.11.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 11:59
Общество 29.11.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2024 11:44
Общество 29.11.2024 11:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:09
В Волгограде сотрудники СК рассказали школьникам о тернистом пути к наказаниюСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде легковушка впечаталась в кроссовер на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
КДК РФС пригрозил «Ротору» закрытием фан-сектораСмотреть фотографии
12:34
Несчастливый сезон: «Каустик» проиграл в 13-й раз в гандбольной СуперлигеСмотреть фотографии
12:11
В России мусоровозам разрешат без опаски бороздить по дорогамСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области за детьми студентов присмотрит социальная няняСмотреть фотографии
10:15
Бастрыкин проконтролирует дело о провалившейся в люк волгоградкеСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде 17-летний лихач протаранил столб на ул. АнгарскойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
В Волгограде медики выходили младенца весом 780 граммСмотреть фотографии
08:58
В Волжском продлят работу общественного транспорта за 176,6 млн рублейСмотреть фотографии
07:59
«Тралят безбожно»: из Цимлянского водохранилища в Волгоградской области выгребают тонны рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:45
Синоптики отменили снег в Волгоградской области в конце ноябряСмотреть фотографии
21:13
В поселке заработал закрытый на месяц переездСмотреть фотографии
20:49
Под Волгоградом осудили сделавшую своих детей миллионерами бухгалтераСмотреть фотографии
20:25
В авангарде движения: в Волгограде отметили 100-летие регионального отделения «Динамо»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:09
Центробанк запустил голосование за символ новой тысячерублевой банкнотыСмотреть фотографии
19:46
Расселенный после взрыва газа дом в Волгограде снова загорелсяСмотреть фотографии
19:39
В Котово мужчина в плохом настроении перебил стекла в магазинеСмотреть фотографии
19:24
22-летний волжанин выжил после падения с 5 этажаСмотреть фотографии
18:56
Волгоградские УК оштрафовали на 42 миллиона рублейСмотреть фотографии
18:43
В Волжском на ул. Пушкина иномарка сбила насмерть пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
«Шесть дней будем болтаться в море»: волгоградка намерена продолжать голодовку на лайнере Swan Hellenic DianaСмотреть фотографии
18:08
Под Волгоградом фура с капустой перекрыла участок трассы Р-22Смотреть фотографии
17:54
В Волжском из-за обрезки тополей перекроют улицу 30 ноябряСмотреть фотографии
17:13
Экс-жених блогерши Чиковани поехал в колонию за хищение 60 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде проложили новый трубопровод к домам на ул. КузнецкойСмотреть фотографии
16:57
Стали известны подробности из уголовного дела о наезде BMW на волгоградкуСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде ликвидировали крупную свалку в Дзержинском районеСмотреть фотографии
16:03
Суд отправил в СИЗО студентов из Казани, укравших 8 млн у бойца СВОСмотреть фотографии
15:46
Спасателям пришлось вскрывать квартиру с полуторагодовалым ребенком внутриСмотреть фотографии
 