



В Волгограде пациенты больницы №16 жалуются на нашествие насекомых. Как сообщает ИА «Высота 102», многие госпитализированные вдобавок к своему основному диагнозу стали жертвами кровососущих клопов.

– Я здесь всего несколько дней, а покусано уже практически всё тело. В волдырях руки, ноги. Самое неприятное, что защититься от насекомых невозможно. Судя по всему, они прячутся в пастельном белье и матрасах, – рассказала журналистам пациентка терапевтического отделения.

По словам женщины, тех, кто может продолжить лечение амбулаторно, медперсонал в сложившейся ситуации готов даже распустить по домам.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию больницы с просьбой прокомментировать эту информацию. В учреждении уклончиво ответили на вопросы журналистов, признав, что сейчас предпринимаются дополнительные меры по борьбе с насекомыми.

– Обработка помещений от насекомых в организации производится регулярно по утвержденному графику. Сегодня в учреждении будет проведена внеплановая санитарная обработка помещений, – подчеркнули в больнице №16.

По информации медицинского учреждения, пациенты, проходящие лечение в терапевтическом отделении, временно переведены в другие палаты.

Фото из архива ИА «Высота 102»