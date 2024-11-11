Общество

В Волгограде за 1,7 миллиона исследуют старинный особняк-памятник

Общество 11.11.2024 06:36
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11.11.2024 06:36


В Волгограде за 1,7 миллиона рублей обследуют двухэтажное здание эпохи Царицына, расположенное в Ворошиловском районе на ул. Ким,14. Как сообщает V102.RU, заказчик, которым выступает ГАУ ВО «Региональный волонтерский центр», ищет подрядчика, который проведет визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания.

По сведениям портала Царицын. РФ, в старинном двухэтажном здании 1895 года постройки на ул.  Ким, 14 находятся Детский морской центр им. Н.А. Вилкова и Учебный центр речного транспорта. В 80-е годы здесь был «Клуб юных моряков».

До революции в этом особняке, владельцем которого был купец по фамилии Найденов, предположительно, располагалась начальная школа. Перед войной в здании размещалась средняя школа №18 им. А.С. Пушкина. После войны, с 1947 года, здесь находился Ворошиловский Дом пионеров. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Обследование здания проводится с целью выявления наличия визуально видимых дефектов и повреждений конструкций, к примеру, вследствие силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе неравномерных просадок фундаментов, которые могут снизить прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние здания в целом, в том числе внутренних систем инженерного обеспечения. 

Также заявлено в технической документации и выполнение инструментального контроля путем технического обследования строительных конструкций и систем инженерного обеспечения. В перечне указан целый перечень работ, которые должен выполнить подрядчик в ходе обследования задания. 

Скриншот: Яндекс. Карты

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