Единый государственный экзамен настолько прочно вошел в нашу жизнь, что, казалось, споры о нем уже давно исчерпаны. Однако до сих пор они не только не утихают, но и разгораются с новой силой. Нужно ли отменять ЕГЭ? Как изменился экзамен за последние годы? И почему многие все ещё представляют его банальной «угадайкой»? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с председателем областной комиссии ЕГЭ по обществознанию Анной Хорошенковой.

Двадцать лет назад - при разработке первых вариантов выпускного экзамена - Анна Хорошенкова и её коллеги сталкивались с самыми простыми вопросами. Как правильно сформулировать задание, по каким критериям оценивать работы школьников? Сегодня же, по мнению педагога, ЕГЭ стал совершенно понятным и отлаженным механизмом.

- Несмотря на то, что экзамен претерпел колоссальные изменения, многие обыватели до сих пор воспринимают его, как некую «угадайку». Что называется, выбери один из вариантов и попади пальцем в небо, - рассуждает доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания ВГСПУ. - Но, безусловно, эти представления далеки от истины. У нас совершенствуются даже формулировки тестовых заданий. Игра в «угадайку» абсолютно исключена, ведь задания с одним правильным вариантом давно ушли в прошлое. Некоторые же вопросы требуют от ученика аргументированного суждения с примерами из истории, литературы или современной социальной практики. Выпускной экзамен очень пластичен и динамичен. Например, ЕГЭ по обществознанию стал сегодня абсолютно российскоориентированным. В нем появляются задания не о каком-то абстрактном городе N, а именно о России, ее налоговой системе, законах, действующих социальных программах. И это, на мой взгляд, действительно важно для школьников.

Какие бы трансформации не случались с экзаменом, его противники стоят на своем - из-за ЕГЭ школьная программа уходит на второй план, уступая место банальному «натаскиванию» на варианты.

- К сожалению, нередко сами учителя говорят ученикам: «Либо мы изучаем курс, либо готовимся к ЕГЭ». Это в корне неправильно. Подготовку к экзамену невозможно рассматривать в отрыве от программы. Если мы говорим конкретно про обществознание, то она включает в себя целый комплекс наук - экономику, социологию, философию, культурологию, правоведение. Это действительно огромная база знаний, которая необходима и для успешного старта в вузе, - убеждена Анна Хорошенкова. - Теперь о причинах критики. На мой взгляд, недовольства, в основном, связаны с тем, что определённая часть школьников не может перейти даже минимального порога по баллам. К тому же, нередко оценивание учеников в школе и на ЕГЭ сильно расходится. Дети, получавшие высокие оценки, ожидают таких же высоких результатов на экзамене, но не всегда их ожидания оправдываются. Отсюда и критика. К сожалению, некоторые выпускники по-прежнему считают, что экзамен по обществознанию не требует особой подготовки. Правда, сейчас такие представления постепенно уходят в прошлое. Если раньше мы начинали проверять работы и видели, что школьник даже не приступал к заданиям из второй части, то сейчас такого практически нет. Кто-то хуже, кто-то лучше, но дети выполняют все задания.

Проверяя каждый год десятки работ, Анна Хорошенкова говорит однозначно - ни один из экспертов не может ни «подмахнуть» дополнительных баллов своим ученикам, ни «зарезать» непонравившуюся работу.

- Мы проявляем не лояльность, а объективность. ЕГЭ проверяют сертифицированные эксперты, которые проходят очень серьёзную подготовку. Поверьте, они не могут ни помочь, ни «зарезать». Специалисты работают по единым требованиям и не знают, чья работа находится у них в руках. Более того, иногда мы проводим перекрестные проверки, не зная даже региона, в котором учатся эти дети, - рассказывает о профессиональных тонкостях педагог.

Разговоры о возможной отмене ЕГЭ Анна Хорошенкова воспринимает со скепсисом. По мнению педагога, разработка альтернативы Единому госэкзамену потребует немало времени.

- Эта практика настолько хорошо сложилась и столько раз доказала свою эффективность, что в отмене ЕГЭ нет нужды. Его нужно сохранять, развивать и совершенствовать. Тем более, что я не могу предположить - какая альтернатива? Классические выпускные экзамены в школах, на мой взгляд, уже давно себя изжили, и возвращаться к ним нет никакого смысла.

Автор Виктория Чумакова

Фото: V102.RU (архив)