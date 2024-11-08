Общество

«Приходится долбить лёд»: под Волгоградом посёлок Мирный вновь остался без водопроводной воды

Общество 08.11.2024 20:22
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08.11.2024 20:22


В Жирновском районе Волгоградской области вновь не работает водопровод в посёлке Мирный Александровского сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», вскоре после запуска вышло из строя насосное оборудование новой скважины.



- Воды у нас водопроводной нет уже целый месяц. Скважину новую запустили, но она поработала неделю. В администрации говорят, что насос забился и сгорел. Сейчас копают траншею в Александровку, но упёрлись в участок, где трубу необходимо протянуть под асфальтом. Ждём, пока пробьют, - рассказала жительница посёлка Ольга Андреева. - У нас у большинства котлы стоят. Из-за отсутствия водопроводной воды вновь вернулись в каменный век. Вот уже месяц моемся с тазика, долбим лёд, греем скотине. Воду хоть и подвозят, но дома хранить её негде, а на улице уже не лето – замерзает. Вот так и живём.

По информации женщины, благодаря завершению поливного сезона, привозной воды сейчас хватает. Но сельчане переживают, что, если водопровод так и не удастся запустить, зимой, когда дороги переметёт, а вся техника будет брошена на борьбу с последствиями непогоды, могут начаться перебои с поставкой ресурса.

В администрации Жирновского района поспешили успокоить жителей, рассказав журналистам, что никто людей в сложившейся ситуации не бросит, а коммунальные службы вот уже несколько недель делают всё возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть к жизни поселковые коммуникации.

- Да, к сожалению, произошла неприятная ситуация. Насосное оборудование действительно вышло из строя. Ответственности с себя мы не снимаем, но уже в ближайшее время решим этот вопрос. Сейчас подрядная организация, которая занималась строительством скважины, производит её промывку и готовится к установке насосного оборудования, - подчеркнул Пётр Мармура.

Кроме того, по информации руководителя, из сложившейся ситуации уже сделаны выводы и коммунальные службы подстрахуют посёлок от повторного выхода скважины из строя.

- Одновременно с промывкой новой скважины сейчас идет прокладка коммуникаций протяжённостью порядка 60 метров к старой александровской скважине. После завершения работ это также позволит повысить стабильность водоснабжения населённого пункта, - добавил врио главы Жирновского района Пётр Мармура.

Напомним, посёлок Мирный расположен на неблагополучной с точки зрения гидрологии территории. Водоносный слой здесь прилегает очень глубоко, из-за чего у местных жителей нет личных скважин и колодцев. С советских времён населённый пункт обеспечивается питьевым ресурсом централизовано.

В мае 2024 года поселковая скважина сначала уменьшала отдачу воды, затем и вовсе вышла из строя. В летний сезон местные жители, которые традиционно живут сельским хозяйством и животноводством, остались без воды. Администрация района старалась подвозить ресурс, однако, по словам сельчан, его хватало далеко не всем.

Фото и видео: Ольга Андреева

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