Митрополит Феодор освятил новую «Динамо Арену» в Волгограде

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор освятил спортивный комплекс «Динамо Арена», который был построен с нуля и открыт 3 октября этого года, передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградской епархии, на молебне присутствовали руководители силовых структур региона, представители администрации Волгоградской области и общественные деятели.

Напомним, что этот спорткомплекс возвели в рекордные сроки. Теперь Волгоград сможет принимать соревнования самого высокого уровня по игровым видам спорта.

Фото: Константин Броневицкий / Волгоградская епархия