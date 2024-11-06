В Волгограде у роддома №4 найден труп обнажённой женщины

6 ноября в Красноармейском районе Волгограда очевидцы обнаружили труп обнажённой женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», тело находилось в частном секторе на ул. Бутурлиновской, неподалёку от здания роддома №4.
В настоящее время по факту гибели волгоградки правоохранителями организована доследственная проверка.
- Проводится проверка. Сведений о том, что смерть носит криминальный характер, нет. Устанавливаются все обстоятельства, - уточнили журналистам пресс-службе в СУ СК России по Волгоградской области.
Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»