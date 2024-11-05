Троих волгоградских омоновцев наградили медалями за СВО

Росгвардейцам - участникам спецоперации - вручены государственные награды в Волгограде. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии, Указом Президента были отмечены трое сотрудников за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции.
Боевые награды сотрудникам ОМОН «Сталинград» вручил начальник управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков. Трое росгвардейцев отмечены медалями «За отвагу» и медалью «За спасение погибавших».
Фото регионального управления Росгвардии