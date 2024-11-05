Общество 05.11.2024 12:26
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05.11.2024 12:26
Погодные условия ухудшат обстановку на дорогах в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в регионе помимо снега возможен туман и ухудшение видимости до 500 метров.
Накануне с последствиями снегопада в Волгоградской области на трассах боролись 60 единиц техники. В регионе на обработку дорог было потрачено 1670 тонн противогололедных материалов. В настоящее время движение автотранспорта обеспечено в штатном режиме.
В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывают водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, выбирать соответствующий обстановке режим движения, соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными в пути, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Фото V102.RU (архив)
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