Андрей Бочаров в снегопад поднялся на Мамаев курган

Общество 04.11.2024 13:01
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04.11.2024 13:01
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 4 ноября, в День народного единства на Мамаевом кургане почтил память защитников Отечества всех национальностей.
Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, он возложил цветы к Вечному огню и посетил храм Всех святых на главной высоте города-героя.
Фото администрации Волгоградской области
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