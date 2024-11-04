На севере Волгоградской области выпал первый снег





Прогнозы синоптиков сбылись - на севере региона выпал первый снег. Как сообщает V102.RU, снимками запорошенных машин и дорожек делятся жители Новоаннинского, Еланского, Урюпинского и других районов. Прогнозы синоптиков сбылись - на севере региона выпал первый снег. Как сообщает V102.RU, снимками запорошенных машин и дорожек делятся жители Новоаннинского, Еланского, Урюпинского и других районов.

Напомним, ранеесообщалось об ухудшении погодных условий в связи с влиянием серии атлантических циклонов. Сегодня, 4 ноября, начиная с западных, северо-западных районов с распространением на всю территорию Волгоградской области ожидаются умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Объявлено предупреждение о налипании мокрого снега на проводах и усилении западного ветра с порывами 19-24 м/с, в отдельных районах - до 28 м/с, местами прогнозируется метель с понижением температуры.Так, в ночь на 4 ноября было до 0….-5º, днем ожидается +3…-2º. 5 и 6 ноября ночью будет -3…-8º, днем +2…-3º.На дорогах может образоваться гололедица, местами - снежные накаты.Снегоуборочная техника уже готова выйти на ликвидацию последствий снежной метели на трассах региона.