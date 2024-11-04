Общество

На севере Волгоградской области выпал первый снег

Общество 04.11.2024 07:35
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04.11.2024 07:35


Прогнозы синоптиков сбылись - на севере региона выпал первый снег. Как сообщает V102.RU, снимками запорошенных машин и дорожек делятся жители Новоаннинского, Еланского, Урюпинского и других районов.
Напомним, ранеесообщалось об ухудшении погодных условий в связи с влиянием серии атлантических циклонов. Сегодня, 4 ноября, начиная с западных, северо-западных районов с распространением на всю территорию Волгоградской области ожидаются умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Объявлено предупреждение о налипании мокрого снега на проводах и усилении  западного ветра с порывами   19-24 м/с, в отдельных районах - до 28 м/с, местами прогнозируется метель с понижением температуры.
Так, в ночь на 4 ноября было до 0….-5º, днем ожидается +3…-2º.  5 и 6 ноября ночью будет  -3…-8º, днем +2…-3º.
На дорогах может образоваться гололедица, местами - снежные накаты.
Снегоуборочная техника уже готова выйти на ликвидацию последствий снежной метели на трассах региона.
Фото Новоаннинский сегодня t.me

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