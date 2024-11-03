Общество

Екатерина Мизулина возложила цветы на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 03.11.2024 15:50
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03.11.2024 15:50

Глава лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своих соцсетях выложила фото с Мамаева кургана в Волгограде, передает V102.RU.

- Сегодня на Мамаевом Кургане невероятное количество людей. Не обошлось и без фотографирования с подростками. Пообщалась с целой делегацией ребят из Движения первых Ростовской области, которые специально приехали, чтобы посмотреть на Мамаев Курган, - написала Екатерина Мизулина в Telegram.

Общественница возложила цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы на Мамаевом кургане и поднялась к подножию монумента «Родина - мать зовет!». Также она посетила памятник, посвященный солдатам-офицерам 138-ой Краснознаменной стрелковой дивизии, на острове Людникова в Краснооктябрьском районе города. 


- Мой дедушка, Дмитриев Борис Михайлович, был участником Сталинградской битвы. Он героически сдерживал продвижение противника в районе завода «Баррикады». За это был награжден Орденом Красного знамени. Был тяжело ранен в бою. Сегодня я посетила «Баррикады» и возложила цветы в память о его подвиге, - добавила член Общественной палаты РФ. 

Напомним, днем ранее прошла встреча главы лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с молодежью. Пообщаться с медийной персоной пришли сотни молодых людей.

Фото: Екатерина Мизулина / t.me

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