ДТП с грузовиком собрало двухкилометровую пробку в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузового автомобиля. Как сообщает V102.RU, авария вечером 1 ноября собрала почти двухкилометровую вереницу автомобилей на участке от улицы Голубинской и до Коммунистической.





По информации очевидцев, авария произошла напротив трамвайной остановки у здания СИЗО №1. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Известно, что движение на данном участке дороги затруднено в обе стороны.





Автомобильный затор также коснулся водителей по улице Краснознаменская в направлении улицы Глубокоовражная.

Фото: читатели V102.RU; Скриншот Яндекс.Карты