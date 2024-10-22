Коммунальные службы Волгограда к зиме запаслись песком с солью





В Волгограде муниципальные предприятия «Северное» и «Южное» завершают подготовку к зиме. Как сообщили V102.RU в мэрии, всего для 8 районов города заготовлено порядка 64 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Как заверили в администрации города, такого объема достаточно для работы в самых сложных зимних условиях - при обильных и длительных снегопадах, частых переходах температуры воздуха через нулевую отметку. Общая протяженность подконтрольных муниципальным предприятиям дорог составляет 1900 километров.

– Заготовка противогололедной смеси ведется с начала осени: песок с солью используют в необходимых пропорциях для получения 15-процентной песко-соляной смеси, которая эффективно вступает в реакцию со снегом и не дает образоваться снежным накатам на проезжей части. Реагенты хранятся на нескольких базах муниципальных предприятий, что позволяет в кратчайшие сроки доставлять их в ближайшие районы, обслуживаемые городскими дорожными службами, – пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в прошлом году для муниципальных предприятий было закуплено более 80 единиц дорожно-коммунальной спецтехники.

Фото: архив V102.RU