Общество

Программу капремонта в Волгоградской области перекроят с учетом аварийных домов и новостроек

Общество 20.10.2024 13:00
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20.10.2024 13:00


В Волгоградской области скорректируют программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом текущего состояния жилого фонда, передает V102.RU.

Первым делом из объемного перечня МКД, согласно опубликованной документации, будут исключены 13 домов, которые в установленном порядке были признаны аварийными и подлежащими сносу. На территории Волгограда таких домов 11: 

- ул. Удмуртская, 81;

- ул. им. Дзержинского, 25;

- ул. Ополченская, 65;

- ул. им. В.И.Ленина (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 3;

- ул. Армавирская, 13а;

- пер. Печатный, 9;

- ул. Таращанцев, 56;

- пр-кт Столетова, 1;

- тер. Поселок им. Саши Чекалина, 64;

- ул. им. В.И.Ленина (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 5;

- ул. им. Валентины Терешковой (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 22.

Еще два многоквартирных дома, которые признаны аварийными, находятся в городе Волжском на ул. Космонавтов, 12 и в рабочем поселке Ерзовка на ул. Ленина, 6А.

В региональную программу будут включены 79 МКД, которые были приняты в эксплуатацию в 2023-2024 годах в Волгограде (68 домов), в Волжском (5 домов), в Михайловке (2 дома), в Городищенском районе (1 дом), в Котельниково (2 дома) и в Палласовке (1 дом).

- В настоящее время в региональную программу включено 10 882 МКД общей площадью 41 115 994,60 кв.м. В результате корректировки количество МКД увеличится до 10 948 общей площадью 41 855 461,61 кв.м., - пояснили в профильном комитете обладминистрации.

Кроме того, по ряду МКД будет увеличен или, наоборот, сокращен перечень планируемых видов работ. Так, в двух домах на ул. Александрова, 15а в Волжском и в Михайловке на ул. Свободы, 97 в перечень работ хотят включить ремонт систем тепло- и водоснабжения, лифтов, системы водоотведения. В 14 МКД Волгограда и 3 МКД Волжского решено не делать капремонт в подвальных помещениях – этот вид работ планируют исключить. 

Также будут скорректированы сроки проведения капремонта на основании решений собственников, постановлений администрации Волгоградской области и др. документов. В этом списке 322 МКД в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, Котельниково, Ленинске, Рудне, Котово, а также в Городищенском, Дубовском, Жирновском, Калачевском, Камышинском, Среднеахтубинском, Суровикинском, Урюпинском и Фроловском районах.

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