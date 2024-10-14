Власти Волгограда вновь выделили 201 млн рублей на спасение МУП «ВКХ»





В Волгограде департамент ЖКХ и ТЭК вновь выделил 201 млн рублей на погашение задолженности МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Как сообщает ИА «Высота 102», в 2011–2013 годах предприятие задолжало партнёрам 5,6 млрд рублей.

В портфеле долгов организации как невыполненные обязательства перед ресурсниками АО «ВМЭС», ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», ООО «Теплогенерирующая компания», ПАО «МРСК Юга-Волгоградэнерго», МУП «Горводоканал Волгограда», так и коммерческий кредит под залог городской инфраструктуры в банке «Возрождение». Только последнему МУП должен 1,2 млрд рублей.

Согласно подписанным с кредиторами мировым соглашениям, городские чиновники взяли на себя обязательства по погашению задолженностей в течение 10 лет, начиная с 2017 года.

9 октября комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на исполнение достигнутых ранее соглашений был одобрен очередной транш.





Отметим, по информации мэрии, долги МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» образовались по вине управляющих компаний, которые, собирая с собственников средства за теплоэнергию, не спешили оплачивать соответствующие услуги.

Фото из архива ИА «Высота 102»