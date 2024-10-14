Сегодня, 14 октября, губернатор Волгоградской области отмечает свой День рождения. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрею Бочарову исполняется 55 лет.

Начав день с совещания в администрации региона, губернатор наверняка проведет его в рабочем режиме. А вот редакция информагентства по случаю юбилея главы Волгоградской области решила отойти сегодня от формальностей и вспомнить самые «уютные» фотомоменты из его поездок, совещаний и инспекций. Многие из них наверняка не вошли в официальные репортажи.





Чего нельзя отрицать – Андрей Бочаров умеет расположить к себе окружающих. И любой журналист, которому доводилось сопровождать главу региона в его рабочих поездках, подтвердит – особой любовью губернатор пользуется у старшего поколения. Да-да, если волгоградские бабушки встречают Бочарова, то никогда не упускают возможности пообщаться с ним. К чести губернатора – он никогда не отказывается от разговоров по душам.









Но самыми богатыми на «уютные» кадры были и остаются встречи Андрея Бочарова с волгоградскими ветеранами. Каждого из них губернатор всегда встречает буквально с распростертыми объятиями (см. первое фото) и в эти объятия затем заключает.













Получить необычный кадр волгоградские фотографы всегда могут и во время поездок Бочарова в гости к сельчанам. В таких случаях редко обходится без домашних посиделок за чашкой чая. А иногда Андрей Бочаров и сам берется за сковородку – яичницу с салом на памяти корреспондентов ИА «Высота 102» губернатор жарил раза три совершенно точно.













Ну и как пройти мимо снимков из архива, на которых Андрей Бочаров с котиками и прочей живностью? Здесь градус милоты определенно зашкаливает. К слову, котики чаще всего становятся героями таких снимков по собственной воле – эти хвостатые не прочь прервать совещание на стройке и оказаться под прицелом фотокамер.













Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Андрея Бочарова. Желаем и дальше оставаться таким же активным, неравнодушным и открытым человеком.























