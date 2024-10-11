Северное сияние раскрасило небо в Волгоградкой области

Общество 11.10.2024 08:31
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11.10.2024 08:31
Жители Волгоградской области не устают любоваться редким явлением, вызванным сильной магнитной бурей. Волгоградцы делятся в пабликах фото небосклона с разноцветными сполохами, сделанными в ночь с 10 на 11 октября, передает V102.RU.
Так называемое северное сияние волгоградцы наблюдают уже не первый раз за последние дни. Впечатляющее зрелище фиксируют в разных районах области.
Фото Волгоград №1 t.me
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