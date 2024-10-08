



В Дзержинском районе Волгограда разыскивают 15-летнюю Елизавету Блажко. Как сообщает V102.RU, подросток пропала накануне вечером около МФЦ на проспекте Жукова. Близкие юной волгоградки не подозревают, где она может быть – девушка далека от шумных тусовок и не имеет много друзей.

– Она часто выходила по вечерам прогуляться и всегда возвращалась домой. Вчера приблизительно в 20:00 вышла пройтись по новой аллее на проспекте Жукова, но домой она так и не вернулась. Мы обратились с заявлением в полицию и поисково-спасательную службу, – рассказал информагентству отчим падчерицы Александр.

Приметы Елизаветы: короткая стрижка, рост около 160 см., среднее телосложение, серо-голубые глаза.

В день исчезновения девушка была одета в сине-голубую куртку и штаны в военном стиле, серые кроссовки.

Если вы видели девушку или знаете информацию о ее возможном местонахождении, волонтеры просят обратиться по телефонам: 8(906)168-32-85, 8(905)064-74-66 или 102.

Фото: читатели V102.RU