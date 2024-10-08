В Волжском жители пятиэтажки заставили УК спуститься в вонючий подвал





Жители дома №5 по ул. Кирова в Волжском Волгоградской области только после обращения в СМИ добились от управляющей компании устранения последствий затопления подвала многоэтажки фекалиями. Как рассказали V102.RU жильцы, с весны этого года подвал регулярно затапливается канализацией.

– Мы неоднократно вызывали аварийку, а во втором подъезде приходится постоянно держать домофонную дверь открытой, так как люди буквально задыхаются от этого ужасного запаха! Мы не выдержали, сами спустились туда, и были в шоке от увиденного. Трубы и конструкции все хлипкие, из них все течет. Сделано все на «соплях» и инструментами, которыми еще, видимо, при Бородино работали. У нас один вопрос – неужели сложно привести трубы в порядок, сделать раз и хорошо, чтобы проблем потом не возникало? – вопрошают разгневанные волжане.

Руководитель УК «Городское хозяйство» Елена Самойлова ответила на претензии жителей. По ее словам, уже длительное время никаких заявок от жильцов дома №5 по ул. Кирова в журнале аварийной службы компании «Волжский дом», с которой заключен договор на обслуживание пятиэтажки во внерабочее время, не поступало.

Тем не менее, утверждает Елена Самойлова, сотрудники управляющей компании «Городское хозяйство» провели обследование подвала и выявили затопление помещения на уровне 5 сантиметров от пола. Причиной стало повреждение крепления, установленного на пластиковой трубе канализации.

Елена Самойлова заверила, что из подвала уже откачаны стоки, а после просыхания там проведут работы по дезинфекции.

Скриншот видео: Открытый Волжский /VK.com и видео читателей V102.RU