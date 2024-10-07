Мэрия Волгограда закупает песок и соль на 1,2 млн

Общество 07.10.2024 20:02
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07.10.2024 20:02
Администрация Волгограда объявила аукцион на покупку компонентов для изготовления песко-соляной смеси для борьбы с гололедом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести 300 кубометров песка и 100 тонн молотой технической соли – концентрата минерального Галит.Начальная стоимость заказа составила около 1,2 миллиона рублей. После заключения контракта материалы должны быть поставлены в течение 7 дней.
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