Общество

Рейс Волгоград-Москва задержали в аэропорту из-за ограничений

Общество 03.10.2024 08:24
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03.10.2024 08:24


Сегодня, 3 октября, рейс  Аэрофлота SU1187 был задержан и вылетел из воздушной гавани Волгограда в 6-23 ч. Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского аэропорта, причиной этому были ограничения на использование воздушного пространства, введенные утром. Время задержки рейса составило 38 минут.
- На данный момент прилеты и вылеты не ограничены. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по планам полетов авиакомпаний, - добавили в организации.

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