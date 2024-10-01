Команда «Красного Октября» стала чемпионом Объединенной футбольной лиги





Сборная металлургического предприятия одержала победу в первом дивизионе Объединенной футбольной лиги. Всего в ходе турнира команда провела более двадцати игр.

Старт спортивному состязанию был дан в марте 2024 года. Успешно отыграв матчи отборочного этапа, футбольный клуб «Красный Октябрь» попал в первый дивизион, где его соперниками стали пять команд: «Импульс», «Орел», «ВСК», «Колос» и «Уралан».

Основной турнир проходил в три круга, на протяжении всех игр сборная металлургического предприятия удерживала лидерство в турнирной таблице.

Решающий матч за золотые медали состоялся с главным соперником – командой «Импульс». В результате упорной борьбы победу одержал «Красный Октябрь» со счетом 3-2. Мяч в ворота соперников забили специалист Егор Левин, электромонтер электроцеха по ремонту металлургического оборудования Сергей Павлов и слесарь-ремонтник цеха контрольных испытаний Арсений Смелянский.

— В прошлом году, дебютировав в Объединенной футбольной лиге, мы заняли второе место. В этот раз была поставлена задача — победить, поэтому все силы и резервы бросили на подготовку к турниру, — рассказал капитан команды, ведущий инженер отдела вспомогательных материалов Дмитрий Алексеенко. — Еженедельные тренировки, разбор тактических схем и сыгранных матчей, а также взаимная поддержка позволили нам достичь своей цели и взять золотые медали.

Отметим, что футбольный клуб «Красный Октябрь» был образован в марте 2023 года. В прошлом сезоне спортсмены металлургического завода взяли второе место в турнире среди предприятий Горно-металлургического комплекса Волгограда и номинацию «Команда-открытие» во Всероссийском турнире по мини-футболу «Кубок машиностроения и металлургии», а также выиграли кубок по мини-футболу в городе Таганроге. Помимо победы в Объединенной футбольной лиге среди достижений этого года — золото в турнире Ассоциации мини-футбола Волгоградской области.

Фото: «Красный Октябрь».

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