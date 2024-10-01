Над Волгоградом по воздуху пронесут старинную икону Божией Матери





Крестный лёт с Феодоровской иконой Божией Матери пройдет в Волгограде 3 октября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, перед этим – в 08.00 – литургию в Александро-Невском соборе возглавит митрополит Феодор.

После литургии и совершения Крестного лёта икона будет доставлена на вертолете в храм святого мученика Иоанна Воина в поселке Сады Придонья. Там ее встретят духовенство и верующие, которые уже крестным ходом доставят ее в храм. Для иконы специально изготовили большой киот с позолоченными элементами на церковном заводе в Софрино.





Отметим, что образ XVIII прибудет в Волгоград после реставрации в мастерских государственной Третьяковской галереи.

Фото: Волгоградская епархия / vk.com