Ожоги 90% тела получил житель Камышина при пожаре в СНТ





В СНТ «Расцвет» в городе Камышине Волгоградской области 69-летний пенсионер получил ожоги во время пожара. Как сообщает ИА «Высота 102», дачник был госпитализирован в центральную районную больницу.

По информации экстренных служб, возгорание произошло в СНТ 1 октября.

– Около четырех утра поступило сообщение о пожаре на одном из участков в СНТ «Расцвет». В результате происшествия владелец участка получил ожоги 90% тела первой и третей степени, - уточнили подробности источники информагентства.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что мужчина в тяжелом состоянии сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы