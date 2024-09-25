Волгоградцы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах ЦПКиО с 25 по 27 сентября





Остались считанные часы до завершения голосования в конкурсе национальной премии индустрии развлечений и отдыха «Хрустальное колесо». Как сообщает ИА «Высота 102», ЦПКиО Волгограда имеет хорошие шансы на победу в номинации «зрительских симпатий», однако в последний момент под натиском неожиданно возросшей активности конкурентов парк начал сдавать пальму первенства в онлайн-голосовании.

- Будем рады, если горожане и гости областного центра поддержат и проголосуют за ЦПКиО Волгограда. В благодарность за участие мы приглашаем всех проголосовавших бесплатно покататься на аттракционах «Свадебная карусель» и «Большой автодром», - рассказали журналистам в администрации парка.

Отметим, проголосовать за волгоградский парк все желающие могут, приняв участие в специально созданном опросе на площадке мессенджера Telegram: https://t.me/nominacia22/68. Воспользоваться бонусом от руководства парка проголосовавшие смогут, продемонстрировав контролеру на телефоне голос в опросе.