Общество

Лучший по качеству специалист Трубной металлургической компании работает на ВТЗ

Общество 25.09.2024 10:03 Реклама
0
25.09.2024 10:03 Реклама


Работник Волжского трубного завода Елена Садчикова признана лучшим специалистом в области качества среди предприятий Трубной металлургической компании, в состав которой входит ВТЗ. На корпоративном конкурсе «Лучший специалист службы качества» она продемонстрировала профессионализм, целеустремленность и позитивный настрой.
– Я старалась не думать об итогах конкурса, хотелось просто качественно выполнить предложенные задания. Но коллеги мне напророчили победу, получается меня везде окружают люди, которые верят в мои силы. А это самый действенный стимул. На Волжском трубном заводе я работаю с 2007 года, начинала в отделе технического контроля трубопрокатного цеха №2. Теперь тружусь специалистом 1 категории бюро менеджмента систем качества. Ранее занимала 3 место на заводском этапе молодежной научно-практической конференции и была признана самым результативным автором «Биржи идей» ТМК в 2022 году, – поделилась Елена Садчикова.
В этом году профессиональные состязания проходили на Синарском трубном заводе (входит в ТМК). За звание лучшего боролись 20 конкурсантов, которые ранее были признаны победителями на своих предприятиях. Экспертами выступили директора по качеству заводов ТМК и самой компании. Впервые задания решали не индивидуально, а командами, в состав которых вошли по пять специалистов из разных заводов ТМК. В течение двух дней участники прошли три испытания. Стартовали с решения кейса, посвященного вопросу качества продукции. Также прошли индивидуальные тесты по теме конкурса на обучающей платформе SOTA2U и сыграли в деловую игру.

Победитель отметила, что конкурсная программа была очень насыщенная и что мероприятие позволило обменяться положительным опытом, пообщаться с коллегами и экспертами, обозначить для себя направления, в которых необходимо совершенствоваться.
– Наша главная задача не только полностью удовлетворить запросы потребителя, но и сохранить долгие партнерские отношения. Многие процессы сегодня автоматизированы, но окончательное решение о соответствии качеству принимает именно человек, поэтому это очень ответственная и тяжелая работа. Контролеры должны быть компетентными, внимательными, беспристрастными специалистами, должны стремиться к постоянному улучшению в своей работе.
На ВТЗ давно действует принцип, что качество трубной продукции начинается ни с заготовки и ни с проката, а с конкретного человека – с его знаний, опыта, желания работать, ответственно относиться к делу. Эти простые истины составляют основу производства качественной продукции. 
Фото: пресс-служба ВТЗ
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, erid: F7NfYUJCUneLuWzY45ZS

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.09.2024 12:00
Общество 25.09.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 11:36
Общество 25.09.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 10:50
Общество 25.09.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 10:36
Общество 25.09.2024 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 09:36
Общество 25.09.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 09:20
Общество 25.09.2024 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 20:32
Общество 24.09.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 19:40
Общество 24.09.2024 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 18:00 Реклама
Общество 24.09.2024 18:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:35
Общество 24.09.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:30
Общество 24.09.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:08 Реклама
Общество 24.09.2024 17:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2024 17:06
Общество 24.09.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 16:52
Общество 24.09.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2024 16:52
Общество 24.09.2024 16:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:10
Как сэкономить на ипотеке в эпоху высоких ставок? Отвечает эксперт из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:00
Волгоградские зоозащитники забрали из кафе 22-летнего лапундераСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
«Как и обещали»: в Волгограде с октября запустят скоростной трамвайСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде попало на видео столкновение ассенизатора с легковушкойСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде двое полицейских спасли пенсионерку в загазованной квартиреСмотреть фотографии
10:36
Волгоградцы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах ЦПКиО с 25 по 27 сентябряСмотреть фотографии
10:24
В Волжском автобус №14 сбил пенсионераСмотреть фотографии
10:11
Хозяина кучи стройотходов в Волгограде наказали на 597 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:03
Лучший по качеству специалист Трубной металлургической компании работает на ВТЗСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом LADA Granta совершила сальто на федеральной трассеСмотреть фотографии
09:50
Детоубийца Аккубекова признала вину в страшном преступленииСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде осудили рецидивиста, избившего табуретом собутыльникаСмотреть фотографии
09:20
Жители севера Волгоградской области 25 сентября пережили морозную ночьСмотреть фотографии
08:45
На трассе «Волгоград Москва» столкнулись и сгорели две фуры, погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
07:53
Бешеный шакал нагнал страху в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Волгоградцам назвали топ профессий будущегоСмотреть фотографии
22:18
Здравствуй, Кубок, и прощай: «Ротор» вылетел из турнира после проигрыша «Волге»Смотреть фотографии
21:36
Мэрия Волжского сообщила о тушении пожара на территории комбината благоустройстваСмотреть фотографииCмотреть видео
21:08
У летевшего над Волгоградской областью самолета упало давление в гидросистемеСмотреть фотографии
20:32
В Волгограде депутаты задумались об эвакуации электросамокатовСмотреть фотографии
20:13
Крупный пожар на свалке сухих веток в Волжском сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
«Сидим и плачем»: под Волгоградом УК через суд в 2 раза подняла тарифы на содержание жильяСмотреть фотографии
18:14
Мишустин: МРОТ в России с 2025 года вырастет до 22 440 рублейСмотреть фотографии
18:06
Под Волгоградом директор филармонии попалась на фальшивых голосахСмотреть фотографии
18:00
Илзе Лиепа представила в Волгограде региональный этап национальной премииСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде сотрудники МВД устроили заплывы в служебной формеСмотреть фотографии
17:30
Муфтий Волгоградской области призвал подорвать гегемонию американской пропагандыСмотреть фотографии
17:08
Квартиры с террасами на свежем воздухе: смотрим на другой образ жизни в хорошо знакомом ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
Прокурор разрушил брак корыстной волгоградки с молодым таджикомСмотреть фотографии
16:52
Дополнительные рейсы поездов Петров Вал-Камышин запустят с 27 сентябряСмотреть фотографии
 