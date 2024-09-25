Лучший по качеству специалист Трубной металлургической компании работает на ВТЗ

Общество 25.09.2024 10:03 Реклама
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25.09.2024 10:03 Реклама
Работник Волжского трубного завода Елена Садчикова признана лучшим специалистом в области качества среди предприятий Трубной металлургической компании, в состав которой входит ВТЗ. На корпоративном конкурсе «Лучший специалист службы качества» она продемонстрировала профессионализм, целеустремленность и позитивный настрой.
– Я старалась не думать об итогах конкурса, хотелось просто качественно выполнить предложенные задания. Но коллеги мне напророчили победу, получается меня везде окружают люди, которые верят в мои силы. А это самый действенный стимул. На Волжском трубном заводе я работаю с 2007 года, начинала в отделе технического контроля трубопрокатного цеха №2. Теперь тружусь специалистом 1 категории бюро менеджмента систем качества. Ранее занимала 3 место на заводском этапе молодежной научно-практической конференции и была признана самым результативным автором «Биржи идей» ТМК в 2022 году, – поделилась Елена Садчикова.
В этом году профессиональные состязания проходили на Синарском трубном заводе (входит в ТМК). За звание лучшего боролись 20 конкурсантов, которые ранее были признаны победителями на своих предприятиях. Экспертами выступили директора по качеству заводов ТМК и самой компании. Впервые задания решали не индивидуально, а командами, в состав которых вошли по пять специалистов из разных заводов ТМК. В течение двух дней участники прошли три испытания. Стартовали с решения кейса, посвященного вопросу качества продукции. Также прошли индивидуальные тесты по теме конкурса на обучающей платформе SOTA2U и сыграли в деловую игру.
Победитель отметила, что конкурсная программа была очень насыщенная и что мероприятие позволило обменяться положительным опытом, пообщаться с коллегами и экспертами, обозначить для себя направления, в которых необходимо совершенствоваться.
– Наша главная задача не только полностью удовлетворить запросы потребителя, но и сохранить долгие партнерские отношения. Многие процессы сегодня автоматизированы, но окончательное решение о соответствии качеству принимает именно человек, поэтому это очень ответственная и тяжелая работа. Контролеры должны быть компетентными, внимательными, беспристрастными специалистами, должны стремиться к постоянному улучшению в своей работе.
На ВТЗ давно действует принцип, что качество трубной продукции начинается ни с заготовки и ни с проката, а с конкретного человека – с его знаний, опыта, желания работать, ответственно относиться к делу. Эти простые истины составляют основу производства качественной продукции.
Фото: пресс-служба ВТЗ
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, erid: F7NfYUJCUneLuWzY45ZS
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