В Волгограде проходит процедуру ликвидации крупный перевозчик МУП «ВПАТП №7», который обслуживает популярные городские автобусные маршруты, а также возит дачников. Как сообщили V102.RU в мэрии, в связи с этим контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в Волгограде, которые выполняло МУП «ВПАТП №7», заключаются с МУП «Метроэлектротранс» (МУП «МЭТ»).

Согласно официальной информации этого перевозчика, теперь перевозку пассажиров на автобусных маршрутах № 85 «Жилгородок-Родниковая Долина», №21 «ЖД Вокзал-п.ГЭС», №22 «Ж/Д Больница - пл.Ленина» и №58к «ТРЦ Акварель - Капустная балка» осуществляет МУП «МЭТ».

В администрации Волгограда пояснили, что ликвидация МУП «ВПАТП №7» проводится в соответствии с федеральным законом №485 «О внесении изменений в федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и ФЗ «О защите конкуренции». На этом основании до 1 января 2025 года большая часть ГУПов и МУПов в России должна быть ликвидирована или преобразована в предприятия иной формы собственности, но это не касается предприятий, которые перевозят пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваи, троллейбусы), метрополитеном и монорельсовым транспортом. Поэтому МУП «Метроэлектротранс» остается, а к нему присоединят ликвидируемый МУП «ВПАТП №7», но уже в качестве отдельного подразделения.

- Процедура реорганизации двух волгоградских МУП в единое транспортное предприятие уже началась, завершить ее планируется в предусмотренные законодательством сроки, - пояснили в мэрии. - Фактически изменения водители и другие работники автобусного парка, а также пассажиры не почувствуют – формат и режим работы муниципального автобусного парка сохраняется в прежнем режиме, все работники МУП «ВПАТП №7» при желании будут трудоустроены в МУП «Метроэлектротранс» на аналогичных условиях. Трудоустройство остальных специалистов завершится в ближайшие месяцы для обеспечения непрерывности производственных процессов.

Так как реорганизация проходит через процедуру ликвидации, то, как отмечают в горадминистрации, все работники МУП «ВПАТП №7» получают соответствующее уведомление. Им обещают выплатить все предусмотренные законом компенсации за неиспользованные дни очередного отпуска.

По словам еще действующих сотрудников ликвидируемого МУПа, многие их коллеги находятся в замешательстве и еще не приняли решение о переходе на работу в другой МУП. Определиться они должны до 1 октября - якобы такую дату им обозначило руководство.

В расписании МУП «ВПАТП №7», которое еще можно увидеть на официальном сайте предприятия, указаны автобусные маршруты №2, №77, №21, №5, №52, №58 и №22. Этот перевозчик обслуживал также и более 10 дачных маршрутов, которые работают сезонно.

Отметим, что в настоящее время каких-либо существенных сбоев в работе и расписании вышеперечисленных маршрутов не наблюдается. В мэрии сообщили, что проблем с автобусным парком МУП «Метроэлектротранс» возникнуть также не должно, так как в 2023-2024 годы для обслуживания муниципальных маршрутов общественного транспорта был приобретен 221 автобус большого класса.

Кроме того, для нужд этого предприятия были закуплены 112 троллейбусов с возможностью автономного хода и 21 электробус. В рамках инвестиционного соглашения подписан договор на поставку в 2024 году 62 трамвайных вагонов.

Согласно данным системы СПАРК, у МУП «ВПАТП №7» в текущем году на исполнении находилось 18 контрактов на муниципальные перевозки на сумму более 262 миллионов рублей. Заказчиком работ выступал департамент городского хозяйства администрации Волгограда. Однако начиная с мая по сентябрь текущего года 9 контрактов были прекращены по соглашению сторон. Примечательно, что срок их завершения датировался 31 декабря 2024 года.

По остальным контрактам, которые МУП «ВПАТП №7» заключило со сроком до 31 декабря 2025 года, пока указан статус исполнения.

Фото: архив V102.RU