В центре Волгограда в день выборов зазвонят колокола





В Волгограде 8 сентября на территории Александровского сада возле кафедрального собора Александра Невского состоится IV фестиваль колокольного звона «Александровский звон». Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, в нем примут участие звонари Волгоградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги и Ярославской области. Начало звон-концерта в 13:00.

Уже по традиции фестиваль звона открывает празднование дня памяти святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде.

На концерте выступит именитый звонарь из Санкт-Петербурга Андрей Иванов, который является создателем петербургской школы звонарей и постоянным приглашенным музыкантом русской оперы Мариинского театра.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU