В Волгоградской области нашли живыми 25 пропавших без вести, трое погибли





В Волгоградской области в августе из 47 заявок на поиск пропавших людей удалось найти живыми 25 человек. Погибли трое, а шесть человек до сих пор ищут. Об этом, как передает V102.RU, сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В итоговой статистике также указаны одна неподтвержденная заявка и пять отказов в поиске пропавших людей. Причины отказов не поясняются.

Добровольцы ищут пропавших людей уже 13 лет - отряд появился в октябре 2010 года. Всего за это время было принято и отработано более 270 тысяч заявок, найдено более 230 тысяч человек. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.